Увеличиваем урожай томатов с помощью особого метода: о нем рассказал бывалый дачник

Рассказываем суть метода для значительного увеличения урожая помидоров.

Выращиваем, как обычно, рассаду, переносим в грунт. Заранее теплицу хорошо прогреваем.

Теперь проделываем борозду, куда помещаем томат и прикапываем вместе с корнем 20 см стебля.

Растение так пустит дополнительные корни и разовьет более крепкую корневую систему.

Весь томатный куст покрыт мелкими пупырышками, едва различимыми. Это как раз зачатки корней помидора.

Можно делать пасынкование кустов. Нижние ветки нужно освободить от листьев, пустой стебель прикопать в землю.

Спустя некоторое время он тоже станет корнем, так мы увеличиваем корневую систему. А вместе с ней и объем будущего урожая.