Опытный огородник рассказал о секретах нетипичного применения хвои на дачном участке

Этот способ как раз хорошо применять осенью, действие будет длительным и его надолго хватит для защиты растений от болезней.
Готовим раствор из сосновой или еловой хвои. В ней много антисептиков, которые легко справляются с грибковыми инфекциями.
Наполняем ведро на одну треть иголками. Заливаем кипятком до верха, даем сутки постоять. Потом раствор процеживаем и разводим в пропорции - часть настоя на 5 частей воды.
На каждые 10 л разведенного раствора вливаем 5 больших ложек тертого хозяйственного мыла. Лучше брать темное мыло
Раствором обрабатываем плодовые кусты и деревья, можно клубнику и садовую землянику.
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