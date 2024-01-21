Маленький огородный секрет для увеличения количества завязей: это советуют бывалые дачники

Рассказываем маленький, но очень важный секрет высокой урожайности огородных растений.

Надо использовать это средство вовремя, когда цветут растения, опрыскиваем все подряд: сами цветки, листья, стебли.

Подходит для обработки цветника, яблоневых, вишневых деревьев, томатов, огурцов и прочих дачных культур.

Все это можно обрабатывать для увеличения числа завязей обычным бором. Приобретаем в аптеке борный порошок и разводим пакетик в 10 л воды.

Этого объема хватает, чтобы залить им весь сад с ног до головы. Эффект будет сногсшибательный.

Раствор запросто заменяет собой стимулирующее синтетическое средство Завязь. Но при этом в разы дешевле.

Завязей будет много, плоды не сбрасываются на ранних стадиях. Цветы пышно цветут и радуют все лето.