Удобрения, которые нужно вносить для полноценного развития и высокого урожая томатов

Азот нужен, чтобы нарастала зеленая масса - стебли и листва. Фосфор даем для развития корней, ускоренного цветения, быстрого созревания томатов, укрепления стрессоустойчивости.
Калий предлагаем для обильных завязей, красивого вида томатов - окраски и формы, чтобы плоды не болели и долго хранились.
Бор вносим для высокой урожайности, большого количества завязей.
Если не хватает азота, листья желтеют, даем аммиачную селитру, мочевину.
Мало фосфора - будут темные листики с завернутыми внутрь краями, фиолетовыми прожилками.
Нужно подкормить монофосфатом калия, суперфосфатом.
Дефицит калия моно увидеть по курчавым листьям, на старых листьях будет краевой ожог, они сохнут и рассыпаются. Вносим золу, калимагнезию, сульфат калия.
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