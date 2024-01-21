Особенности подкормки цветной капусты: есть некоторые отличия, если сравнивать с белокочанной

Важно запомнить, что хороший урожай цветной капусты можно получить, дав ей более усиленное питание, по сравнению с белокочанной.

Цветной капусте нужно в два раза больше питательных веществ. Больше всего она нуждается в фосфоре, без азота и калия тоже не обойтись.

Если даем мало бора, будут отмирать верхушечные почки, в самих головках будут пустоты и внутри кочерыжки тоже. Головки начинают быстро загнивать.

Если не хватает молибдена, листья растут крупные, а головки формируются уродливо.

Когда капуста растет на песке, нужно вносить в почву марганец.

Вывод: цветная капуста не может нормально развиваться без микроэлементов. Первый раз кормим через неделю после высаживания рассады.

Даем раствор мочевины: на 10 л воды 2 большие ложки, объема хватит на 10 растений. Также кормим калийной селитрой, хватит одной большой ложки.