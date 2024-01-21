Цветовод со стажем рассказал о секретах обильного и длительного цветения хризантем

Самое лучшее цветение хризантема показывает осенью. В жаркую летнюю погоду труднее обеспечить полноценный уход растению.

Когда температура воздуха повышается выше +25 градусов, период цветения хризантем сокращается, цветок вообще может засохнуть.

Чтобы цветение было долгим и пышным, всегда убирайте подсохшие цветки и листья с растения.

Для роста боковых побегов с новыми бутонами, которые будут обеспечивать роскошное цветение, хризантемы надо время от времени прищипывать.

Когда появляется слишком много бутонов, которые не спешат открываться, то часть нужно удалить.

Тогда оставшиеся быстрее распустятся и будут более крупного размера.