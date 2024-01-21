Цветовод назвал ситуации, в которых растения очень нуждаются в подкормках

Удобрять цветы необходимо, когда прошло больше двух месяцев с момента пересадки в новое место.
Сначала в новой почве растению хватает питательных веществ, потом земля истощается и нужно ее удобрять.
Дополнительные подкормки нужны в фазу активного роста, когда цветы бурно набирают зеленую массу и отращивают побеги.
Если вы желаете простимулировать еще больший рост растения, увеличить его размер, нужно поддерживать его питанием.
Подкормка нужна обязательно, если есть признаки недомогания, связанные с дефицитом питания.
Например, желтые листья, сохнущие листья и побеги, мелкие или редкие цветы, или полное прекращение цветения.
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