Надо ли подкармливать растения после пересадки: что думаю опытные цветоводы

Пересадив растение, не стоит торопиться с его подкормкой, утверждают эксперты.
В новой почве, как правило, уже содержится немало питательных элементов, которых растению на первое время точно хватит.
Кроме того, растения всегда испытывают стресс после такой процедуры, и корни при пересадке повреждаются.
Они не могут в первое время впитывать привычное количество питательных веществ, их избыток может обжечь корневую систему.
Опасно давать удобрения недавно пересаженным и только что купленным растениям.
Пока поврежденные корешки не восстановятся, нужно довольствоваться внекорневой подкормкой.
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