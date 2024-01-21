Как отвадить капустную муху с грядок: используем нафталин

Бывалые дачники советуют бороться с капустной мухой обычным нафталином. Смешиваем его с золой и песком, соблюдая такие пропорции соответственно: 5:1:1.

Такую смесь рассыпаем рядом с капустой, на один кочан идет до 30 г средства.

Если сильно беспокоят слизни и улитки, прогоняем их горчицей. На литр воды добавляем 15 г порошка, 2 большие ложки нашатыря. Обработки делаем вечером.

Крестоцветная блошка боится пихтового масла. На 10 л воды добавляем 15 капель. Получается средство с очень резким запахом, который отгоняет вредителей.

Гусениц можно убрать отваром полыни. На 5 л воды добавляем 500 г полыни, варим полчаса. Потом даем постоять день под крышкой.

Разводим с водой пополам, доливаем 100 мл жидкого мыла. Обрабатываем кочаны.