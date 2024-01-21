Как правильно добывать и хранить древесную золу: об основных требованиях рассказал бывалый дачник

Золу получают из растительных и древесных остатков при их сжигании.

Лучше всего сделать это в большой железной емкости с высокими стенками. Так пепел не будет раздуваться ветром.

Не применяйте бытовые отходы для получения золы, такой продукт не может быть использован для подкормок.

Зола хранится в сухом ящике из дерева, крышка должна быть плотной и герметичной.

В полиэтиленовых пакетах хранить пепел нельзя, там будет собираться конденсат.

Содержание золы в разных емкостях в граммах: в столовой ложке - 6 г, в стакане - 100 г, в поллитровой банке - 250, в литровой банке - 500.

Используют золу как жидкую, так и сухую. Сухую заделывают в почву, жидкую вносят как жидкую подкормку в виде настоя или раствора.