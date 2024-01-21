Хитрости полива моркови: о чем должен помнить дачник, чтобы плоды не выросли горькими и жесткими

Плоды моркови будут мелкими, "деревянными" и горькими, если им недостает влаги. Важный момент - время между посевом и всходами.

Другая важная фаза - активный рост корнеплодов. Пока не вышли всходы, верхний слой все время держим в увлажненном состоянии.

Поливы делаем вечером, междурядья покрываем мульчей до 3 см.

Если режим поливов нестабильный и все врем колеблется между обильными и скудными, нерегулярными увлажняющими процедурами, то морковь может вырасти огромной, но сухой и безвкусной, покрытой трещинами.

Когда появились всходы, поливаем каждую неделю, потом - 3 раза в месяц, но с внесением большего объема жидкости.

После полива всегда мульчируем, процедура предупреждает появление корки на почве и понижает температурные показатели верхнего слоя земли.

За 14 дней до сбора урожая морковь не поливают вообще.