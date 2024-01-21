Как учиться быстро и продуктивно: мастер-класс преподал Илон Маск

20:27 2024-01-21
Как учиться быстро и продуктивно: мастер-класс преподал Илон Маск

Важные правила, предложенные миллиардером, помогут в короткие сроки усваивать объемные блоки информации и брать из них максимум пользы.

Про важность обучения все любят порассуждать, но мало кто на самом деле что-то делает или знает, как надо делать правильно и эффективно.

Поводов для обсуждения много, например, можно сравнить учебные методики ВШЭ или Skillbox, поговорить о том, что лучше и продуктивнее.

При этом есть лишь малая доля людей, которые знают реально работающие техники и хорошо ими владеют.

Илон Маск предложил свои варианты освоения обучающего материала, которые помогают впитывать знания по максимуму и превращать их в успешный бизнес.

Эти методики проверены опытным путем и неоднократно доказали свою результативность.

Трудно не верить Маску, который сам является двигателем прогресса, и направляет развитие целых индустрий - космической сферы, автомобильного производства, энергетической отрасли.

Не так давно предприниматель заявил, что его планы, имеющие отношение к компании Neuralink, успешно проводятся в жизнь, причем раньше бенчмарков.

Это доказывает, что биотех - очередная индустрия, которую Маск собирается покорить в самом ближайшем будущем.

Илон Маск однозначно гений, которого можно приравнять к таким личностям, как Никола Тесла, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон.

В его команде работают лучшие из лучших, он читает множество книг, чтобы разбираться в каждой из осваиваемых индустрий.

Финансовые возможности позволяют ему ни в чем себе не отказывать. При этом Илон Маск продолжает обучаться и остается одним из лучших учеников.

Особых секретов в его методах обучения нет, новатором Маска не назовешь. Правила эти простые и легко применимы любым и каждым здесь и сейчас.

По мнению Маска, бизнесмены не стараются пройти туда, где скрыты самые важные знания для роста и успеха.

Они не понимают, где главная информация, а где второстепенная. Цитата:

Один совет: очень важно рассматривать знания как ветвистое дерево — убедитесь, что вы четко понимаете фундаментальные, базовые вещи, т. е. корни и ствол дерева, перед тем, как окунаться в более специальные и узкие зоны (ветки и листва), иначе им просто будет не на чем держаться.

На основании этого высказывания можно выделить первое правило обучения по методике Илона Маска:

научитесь видеть целое и части, проверьте, есть ли у вас база (ствол), на которой будет расти древо знаний.

Не вся информация одинаково важна. Надо прийти к знанию последовательно, постепенно, освоив фундамент и разобравшись в нем.

Прежде чем заняться инновациями, проверьте, крепкая ли у вас основа.

Многие же делают так: заполняют себя до отказа периферийными знаниями, не имея ни малейшего понятия, откуда они идут и куда ведут.

Такие знания бесполезны и очень быстро превращаются в ненужный мусор, о котором скоро забываешь.

Так дети зубрят в школе, без всякого понимания смысла.

Дерево наше в этом случае имеет ствол толщиной с зубочистку. На нем растут беспорядочно спутанные ветки и тяжелые, свисающие гирями листья.

Ничего хорошего в этом, конечно, нет. Чтобы обучаться быстрее и эффективнее, начинайте с азов - корней и ствола.

Сначала процесс может быть тугим и медленным, но иначе никак, дом без фундамента рассыплется.

Научитесь разбираться в сложной информации, разложив ее на основную, базовую, и дополнительную.

Все надо расставить по полочкам в правильном хронологическом порядке.

Второе правило при умелом использовании позволяет выращивать не одно дерево знаний, а целый лес.

При этом деревья в нем могут быть на первый взгляд совсем не связаны друг с другом.

Итак правило номер два:

запомнить можно только те вещи, которые связаны между собой. Ищите связи между блоками информации.

Нельзя хвататься за изучение материала спонтанно и хаотично. Все новое должно иметь связь со старым, хорошо изученным.

Многие из нас ни разу не садовники, в метафоричном понимании смысла.

Мы не растим сад, а собираем палки, коллекцию из разрозненных кусочков деревьев, взятых хаотично и бестолково то там, то сям.

Когда палок становится слишком много, нести их тяжело. Часть мы оставляем на земле, часть сжигаем.

Иными словами, знания теряются, забываются, вытесняются другими - информацией из соцсетей, например.

Илон Маск делает иначе.

Он растит настоящий сад, хорошо удобряя почву, деревья в нем растут крепкими и красивыми.

Делать это может каждый - укреплять основу и искать связи.

Скакать по верхам получается быстрее, создается иллюзия, что вы овладеваете большим объемом информации в разных сферах.

Учиться по методу Маска дольше, но только на первый взгляд и только поначалу. Ведь вы пока готовите фундамент.

Потом процесс обучения станет проходить быстрее и толку от него будет гораздо больше.

Генри Форд:

Если ты постоянно делаешь то, что ты уже делал, ты получишь то, что получал всегда.

Если хотите получить что-то новое, лучшее, попробуйте новый подход.

Обучайтесь быстрее с простым методом Илона Маска и при желании тоже будете запускать ракеты в космос.

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