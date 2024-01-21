Что такое «последнее китайское предупреждение» и как оно появилось: история выражения

Сказать это могут люди, которые устали делать замечания об одном и том же.

Папы и мамы стращают провинившихся детей, руководители строго увещевают сотрудников, которые постоянно нарушают установленные правила.

"Последнее китайское предупреждение" означает, что предупреждающие меры применяются в последний раз и в следующий раз поблажек не будет, а сразу за провинность последует наказание.

Хотя на деле порой такие "последние" предупреждения делаются бесчисленное количество раз и, по сути, ни к чему не приводят.

Выражение действительно напрямую связано с Китаем. Появилось оно в сложное и неспокойное военное время, а именно - после завершения Второй мировой войны.

Мир для жителей Китая с окончанием военных действий так и не наступил, обстановка продолжала оставаться накаленной.

В стране разгорелась гражданская война, консервативная партия Гоминьдан противостояла коммунистической партии КПК.

Консерваторы вербовали в свои отряды криминальные элементы, организовывали теракты, направленные против коммунистов, создавали отделы тайной полиции.

После 1945 г. с войны возвращались солдаты, и они шли воевать на сторону коммунистов стремительно увеличивая ряды КПК.

Командование Гоминьдан, возглавляемое Чан Кайши в итоге укрылось на Тайване. Здесь с 1911 г. была Китайская Республика.

Обосновавшись на этой территории, консервативная партия продолжала заниматься антикоммунистической пропагандой, ее члены также были враждебно настроены к СССР.

В свою очередь у КНР с Советским Союзом установились дружеские отношения.

Гоминьдан же активно поддерживали США и получали в ответ финансовую и военную помощь.

КНР и Тайвань разделены Тайваньским проливом, который стал постоянной зоной местного конфликта.

Здесь расположено много небольших островов, которые стали камнем преткновения между двумя враждующими сторонами: каждая хотела забрать эти участки суши себе.

Американцы были полностью на стороне Гоминьдана и предлагали пойти на крайние меры - применить ядерное оружие.

Потом начались полеты американских самолетов над Тайваньским проливом с явным нарушением воздушных границ КНР.

Власти Китая стали делать американцам предупреждения, обещая применить жесткие меры в случае незаконного пересечения воздушного пространства государства.

Несмотря на предупреждение американские самолеты продолжали летать над проливом, нарушая границы КНР.

Предупреждения следовали одно за другим, но на этом все заканчивалось, никакие дальнейшие меры не принимались.

Так, на момент начала 60-х американские летчики провели свыше 1000 безнаказанных вылетов с нарушением границ КНР.

В свою очередь США тоже не шли дальше этих безобидных полетов, не решаясь прибегать к более решительным действиям.

Видимо их все-таки удерживало это самое "предупреждение".

С той поры и пошло выражение "последнее китайское предупреждение", которое крепко прижилось в речи, но использовали его только жители Советского Союза.