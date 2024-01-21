Врач-психиатр рассказал, что плохого в неумеренном чтении СМИ и как с этим справляться

Начитавшись плохих новостей, человек может пол дня ходить с тягостным настроением.
Регулярные и неумеренные "сеансы" глубокого погружения в СМИ могут плохо закончится для психического здоровья.
11 октября Американская ассоциация психологов в связи с продолжающимся острым конфликтом на Ближнем Востоке (отсюда и обилие плохих новостей в последнее время) сделала предупреждающее заявление о возможных психологических последствиях постоянного пребывания в тревожном и эмоционально-возбужденном состоянии:
Психологическая наука говорит нам, что страх, тревога и травматический стресс оказывают долгосрочное воздействие на здоровье и благополучие.
Психиатр Гейл Зальц разъяснила, что происходит, когда человек читает тяжелую для эмоционального восприятия информацию.
В современных СМИ практически все новости иллюстрируются, визуальный материал показывает шокирующие кадры с мест происходящих событий.
Мозг, воспринимая наглядную картинку, ощущает близость опасности, даже если события развиваются где-то далеко.
При этом визуальные образы отпечатываются в голове сильнее, чем обычный печатный или аудиотекст.
Образы могут стать навязчивыми, вызывая нарастающую тревожность.
Психиатр Мазеина Екатерина:
И это проблема, с которой сейчас сталкиваются люди. Они видят что-то ужасное, что выходит за рамки обычного человеческого опыта. И оно проникает в их разум так, что они не могут сосредоточиться на работе, не могут заснуть. Это вызывает общее возбуждение в мозгу, а затем и в теле.
На это реагирует симпатическая нервная система, подавая сигнал опасности.
Длительная тревога и грусть в конце концов приводят к депрессии.
У отдельных людей развивается посттравматическое стрессовое расстройство из-за непрерывного потока новостей, снабжаемых яркими иллюстрациями.
Что можно сделать? Психиатр советует ограничиться 1-2 надежными источниками информации, не пытаться объять необъятное и тратить не более 30 минут в день на чтение новостной ленты.
При этом нельзя знакомиться с материалами прессы незадолго до сна, чтобы не заработать хроническую бессонницу.
Она, в свою очередь, вызовет усиление тревожности, тогда человек попадет в порочный круг, из которого выбраться самому, без помощи специалиста, уже будет очень трудно.