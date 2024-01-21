Свинки вместо детей в жутких автомобильных краш-тестах в Китае: страшные эксперименты

21:01 2024-01-21
Свинки вместо детей в жутких автомобильных краш-тестах в Китае: страшные эксперименты

В Китае детские автокресла испытывали на свиньях, подвергая животных жестоким мучениям: их закрепляли на сидении автомобиля и сталкивали его со стеной, проверяя, погибнет свинка или выживет.

Этими экспериментами сразу же заинтересовалась Peta - организация по защите животных.

Она обнародовала данные о проведении краш-тестов с участием как минимум 15 свиней.

Они стали заменой детей 5-6 летнего возраста. Считалось, что у свиней наибольшее сходство с ними по весовым категориям.

Доходили также сведения об использовании собак в таких испытаниях, но достоверных доказательств нет.

Как все происходило

Обычно в подобных тестах применяют специальные манекены, имеющие максимальное сходство с людьми.

Тут же вместо манекенов в автомобильные детские кресла усаживали свиней, крепко привязывая несчастных жертв.

Автомобиль на разных скоростях вгоняли в стену, проверяя, как отразится удар на подопытном животном.

В конце концов, доводили эксперимент до фатального исхода.

Если животное все же выживало, но при этом покалечилось, его пускали на разделку - не пропадать же добру.

Эксперименты особо не разглашались, поэтому и сами китайцы были не в курсе. Узнав об этом, многие были в шоке.

Как следствие, китайский Институт дорожной медицины потребовал остановить эти опыты, определив свиней как умных животных, способных переживать чувства и эмоции.

Страшно даже представить, что испытывали эти несчастные перед столкновением со стеной!

Одно время подобные исследования проводили в General Motors в девяностых годах, однако после 1993 года это безобразие прекратилось.

Кстати, россияне в этом плане тоже недалеко ушли от китайцев, если вспомнить знаменитый запуск в космос Белки и Стрелки.

Разница, конечно, есть, но такая ли она существенная, если подумать?...

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