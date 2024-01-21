Огромный жесткий дирижабль «Гинденбург»: чем могло удивить это сооружение, кроме своих размеров

21:23 2024-01-21
Огромный жесткий дирижабль «Гинденбург»: чем могло удивить это сооружение, кроме своих размеров

Это было самое крупное воздушное судно, но выдающиеся размеры - это еще не все: настоящее удивление вызывает внутреннее убранство этой махины.

Создателем этого чуда техники стала немецкая авиакомпания Deutsche Luftschiffahrts-Aktiengesellschaft.

В 1936 году люди смогли увидеть нечто невероятное - громадный жесткий дирижабль LZ 129 «Гинденбург».

Он был в три раза длиннее и в два раза выше Боинга 747.

Прокатиться на нем можно было за 400 долларов (на сегодня это уже 7000 долларов).

Однако желающих было навалом, билеты уходили быстро на все рейсы.

Предназначался этот гигант для пассажирских перевозок через Атлантику. Полет занимал несколько дней.

Чтобы пассажирам было максимально комфортно в это время, на борту оборудовали все по высшему классу.

Интерьер разрабатывал знаменитый архитектор и дизайнер Фриц Август Бройхаус.

Проект внутреннего убранства шикарного океанского лайнера "Бремен" - тоже его рук дело.

На "Гинденбурге" были две галереи для прогулок, зала для чтения, ресторанное помещение с кухонной зоной и обеденной частью (площадь - 55 м квадратных).

Также были оборудованы бар и помещение для курящих. На стенах - отделка из шелка с ручной росписью художника Отто Арпке.

Был даже стильный алюминиевый рояль, покрытый свиной кожей.

Вся эта роскошь увы радовала пассажиров немногим больше года. Трагедия случилась в мае 1937 г.

На дирижабле произошло возгорание, и он упал, совершая посадку, унеся жизни 35 человек из 97 присутствовавших на борту.

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