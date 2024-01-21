35 лет назад простое любопытство одного одаренного студента едва не положило весь Интернет

Это случилось 2 ноября 1988 года. Студент Роберт Моррис из Корнельского университета создал уникальную программу из чистого любопытства и без злого умысла.

Он собирался изучить масштабы Интернета и понять, какое количество компьютеров успело к нему подключиться.

Так появился знаменитый "Червь Морриса", именно так окрестили вредоносную программу простые пользователи.

Хакеры обозвали ее на свой лад - "Великий Червь". Этот "червь" в считанные часты ввел в ступор десятую часть всех подключенных к Сети компьютеров.

Пострадали обычные люди, а также крупные организации и учреждения: университеты, частные компании, научно-исследовательские центры, военные объекты.

Большинство из них потеряли доступ в Интернет на несколько дней, прежде чем "червь" был нейтрализован.

Экономика США потеряла миллионы долларов.

Роберт Морис задействовал одновременно несколько уязвимых мест в используемых тогда операционках UNIX.

Вирус поразил почтовый ресурс Sendmail, службу удаленного доступа RSH, делал попытки к взлому паролей аккаунтов пользователей.

Катастрофу таких масштабов Моррис не планировал. Цель была такая: создать одну копию червя на каждом подключенном к Сети устройстве

Студент сделал несколько ошибок при кодировании, из-за чего вирус стал множиться - делать многочисленные копии себя, причем на уже зараженных компьютерах, убивая память процессора и вычислительные ресурсы техники.

"Червь" блокировал порядка 6000 компьютеров, это примерно 10% от общего числа подключенных к Интернету узлов (на то время).

Нанесенный ущерб составил около 100 млн долларов.

Моррис смог скрыть свои следы и вряд ли был бы обнаружен, если бы не признался в содеянном.

Сделать это его убедил отец, компьютерный специалист с достойной репутацией, сотрудничавший с Агентством национальной безопасности.

Роберт Моррис был первым человеком, осужденным за киберпреступление.

Ему грозило 5 лет тюремного срока и штраф в 250 млн долларов.

Однако студент отделался легким испугом: дали три года условно и обязали выплатить 10 тыс. долларов.

Плюс к этому создателю червя присудили 400 часов принудительных работ.