Очищение океана от пластика может нанести ущерб природе

21:33 2024-01-21
Очищение океана от пластика может нанести ущерб природе

Загрязняя океан, человек наносит непоправимый ущерб природе, но убирая за собой мусор, он тоже рискует навредить экосистеме.

Засоряя пластиком акваторию, люди совершают двойную ошибку.

Мало того, что мусор губит флору и фауну океана, уборка может привести к не менее плачевным последствиям.

Ученые пытаются решить существующую дилемму и найти хоть какой-то выход.

Огромные мусорные пятна расползаются по всему океану. Например, одно такое есть в северной части Тихого океана.

Она включает 72 тысячи тонн (!) макропластика, под которым подразумеваются фрагменты больше 0,5 мм.

Если сравнить с "Титаником", то масса этого пятна составит около 1,5 массы гигантского корабля.

Мусорными пятнами принято называть участки, где на квадратный километр приходится свыше 1 млн кусочков пластика.

Бороться с этим конечно нужно, но как - пока неясно.

Разбираясь с проблемой, которую он сам и создал, человек опять-таки наносит вред природе.

Дело в том, что в верхних слоях океана проживает много разных видов живых существ (медузы, ракообразные, улитки и т. д.), наука называет это "нейстоном".

Все это многообразие кочует вместе с течениями океана, они же собирают пластик в мусорные пятна.

Здесь непременно заводится свой микромир, кучки мусора мгновенно обрастают живыми организмами в большом количестве.

Пластиковые пятна становятся пристанищем для океанской живности.

Предметы, плавающие в воде, - это то, за что можно ухватиться, зацепиться, где можно прилепить яйца.

Если убрать пластик, вместе с ним погибнут живые существа, которые, между прочим, кормят собой птиц, рыб, морских черепах.

Ученые попробовали разобраться с помощью математического моделирования, что произойдет, если собрать весь мусор в океане плавучей сетью.

Последствия для природы могут быть самые непредсказуемые.

Непонятно, как быстро восстановятся нарушенные экосистемы.

Также не ясно, сможет ли применяемая технология очистки фильтровать мусор, оставляя при этом полезную живность, все это касается борьбы с макропластиком.

Еще более серьезную проблему представляет собой микропластик, который сетями не уберешь.

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