Ford Mustang из классического американского фильма “Буллит”
22:31 2024-01-21
Этот знаменитый Ford fastback перешел из рук семьи Кирнан, которая приобрела его за 6000 долларов после выхода фильма, к новому владельцу, который купил его в прошлом году за впечатляющие 3,74 миллиона долларов.
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