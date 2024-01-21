Генерал Ли: Знаменитый Dodge Charger 1969 года выпуска
22:34 2024-01-21
Авто известный своими захватывающими трюками в “Герцогах Хаззарда”, теперь принадлежит Буббе Уотсону, который купил его за 121 000 долларов.
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