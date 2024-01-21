Канье Уэста раскритиковали за публикацию почти обнаженной фотографии жены Бьянки Цензори в боди-стрингах

Раздел комментариев к субботнему посту рэпера, 20 января, был заполнен сообщениями, в которых его критиковали за то, что он поделился откровенным изображением.
На снимке 29-летняя Бьянка одета в боди-стринги, которые очень мало прикрывают тело.
На ней также плотная черная маска, закрывающая все ее лицо.
Фотография была сделана сзади, когда Бьянка готовила на кухне пшеничный крем.
46-летний Канье также поделился другим снимком своей жены в едва заметном наряде.
На втором снимке она стояла лицом к стене, и вся задняя часть ее боди была выставлена напоказ.
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