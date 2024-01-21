Несколько интересных фактов из жизни Брэма Стокера, который создал легендарного графа Дракулу

Родился автор романа "Дракула" как раз в этот день - 8 ноября. Эту дату принято считать Международным днем вампиров.
Любопытный факт: Брэм Стокер сам сильно увлекался мистикой, он был членом оккультного общества "Золотая Заря", которая занималась черной магией.
Близким другом Стокера был другой не менее известный писатель - Оскар Уайльд, у которого Брэм увел девушку и успешно на ней женился.
Они вдвоем сделали предложение Флоренс, однако она сделала выбор в пользу Брэма.
Перу Брэма Стокера принадлежит много произведений, однако мировую славу ему принес именно роман "Дракула".
Книга стала культовой и была переведена на многие языки мира. Однако самый первый перевод был сделан именно на русском.
Еще более прославил Брэма Стокера фильм, снятый по мотивам романа - "Носферату, симфония ужаса".
После смерти мужа, жена Стокера узнала о плагиате и судилась с создателями киноверсии книги.
Денег вдове добиться не удалось, однако фильм помог роману стать еще более знаменитым и обогатил наследников писателя.
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