Несколько интересных фактов из жизни Брэма Стокера, который создал легендарного графа Дракулу

Родился автор романа "Дракула" как раз в этот день - 8 ноября. Эту дату принято считать Международным днем вампиров.

Любопытный факт: Брэм Стокер сам сильно увлекался мистикой, он был членом оккультного общества "Золотая Заря", которая занималась черной магией.

Близким другом Стокера был другой не менее известный писатель - Оскар Уайльд, у которого Брэм увел девушку и успешно на ней женился.

Они вдвоем сделали предложение Флоренс, однако она сделала выбор в пользу Брэма.

Перу Брэма Стокера принадлежит много произведений, однако мировую славу ему принес именно роман "Дракула".

Книга стала культовой и была переведена на многие языки мира. Однако самый первый перевод был сделан именно на русском.

Еще более прославил Брэма Стокера фильм, снятый по мотивам романа - "Носферату, симфония ужаса".

После смерти мужа, жена Стокера узнала о плагиате и судилась с создателями киноверсии книги.

Денег вдове добиться не удалось, однако фильм помог роману стать еще более знаменитым и обогатил наследников писателя.