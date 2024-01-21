Необычная практика в растениеводстве: с какой целью японцы выращивают деревья на деревьях

В 14 веке смекалистые жители Страны восходящего солнца приловчились выращивать деревья прямо на других деревьях.

Такая техника получила название "дайсуги". Заключается она в следующем: криптомерию срубают, оставляя пенек и дожидаясь новых побегов из него.

Побеги отрастают, толстеют, образуют новые стволы. Они, в свою очередь отращиваются до определенной высоты и ширины и потом спиливаются.

Пень, между тем, продолжает "трудиться" и постоянно выдает очередную порцию новых побегов. Благо, корневая система у криптомерии очень мощная.

Материнское дерево, живущее до нескольких сотен лет, способно наплодить за свою долгую жизнь до 100 новых крепких стволов.

Все они вырастают красивыми, ровными, без единого сучка, и древесину дают высокого качества.

Выращивая деревья таким способом, японцы экономят территорию и ресурсы, не причиняя никакого ущерба природе.