Воспоминания детства формируют модель отношений между мужчиной и женщиной во взрослой жизни

23:18 2024-01-21
Воспоминания детства формируют модель отношений между мужчиной и женщиной во взрослой жизни

Все, что происходит с нами Чтобы отношения в паре складывались здоровые и гармоничные, нужно учитывать важные моменты, имевшие место в детские годы партнеров.

Разберем основные аспекты, играющие роль в формировании нормального союза между мужчиной и женщиной.

Семейные шаблоны

Ребенок усваивает на подсознательном уровне модель поведения, которая была привычной в его семье.

Потом он может проецировать отношения между родителями на свои будущие отношения.

Если в семье процветали любовь и уважение, то со второй половинкой человек тоже будет строить гармоничный союз.

Если нормой были унижения и насилие, нормальные отношения с противоположным полом наладить будет сложно.

Уровень самооценки

Родители должны формировать в ребенке уверенность в себе, чувство самоуважения - не завышенное и не заниженное, а адекватное.

Человек со здоровым эго не будет унижать других и не позволит это делать с собой.

Разные формы привязанности

Различают безопасный стиль привязанности, а также амбивалентный и избегающий.

Понятно, что первый из них самый приемлемый и характерен для здоровых отношений.

Два других либо проявляются так: человек либо избегает близкой привязанности к другому, либо начинает слишком много требовать от своего партнера.

Стили привязанностей тоже формируются под влиянием детского опыта, зависит это от того, насколько хватало детям заботы и внимания в ранние годы.

Детские психологические травмы

Дети могут переживать в детстве физическое насилие, эмоциональное давление, бывают одинокими и заброшенными.

Любая психологическая травма создает большие проблемы с формированием крепких здоровых отношений.

Сходство с родителями

Часто дети не только копируют модель поведения родителей, но и ищут партнеров наподобие отца или матери: любящих и заботливых или подавляющих, властвующих, угнетающих.

Работа над собой

Взрослые люди отличаются от детей умением осознавать свои внутренние проблемы и недостатки.

Мужчины и женщины могут работать над ними и контролировать их.

Даже самые сильные психологические травмы и устоявшиеся образцы поведения можно преодолеть.

В конце концов, есть психологи, и в обращении к ним за помощью нет ничего зазорного.

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