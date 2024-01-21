Воспоминания детства формируют модель отношений между мужчиной и женщиной во взрослой жизни

Разберем основные аспекты, играющие роль в формировании нормального союза между мужчиной и женщиной.
Семейные шаблоны
Ребенок усваивает на подсознательном уровне модель поведения, которая была привычной в его семье.
Потом он может проецировать отношения между родителями на свои будущие отношения.
Если в семье процветали любовь и уважение, то со второй половинкой человек тоже будет строить гармоничный союз.
Если нормой были унижения и насилие, нормальные отношения с противоположным полом наладить будет сложно.
Уровень самооценки
Родители должны формировать в ребенке уверенность в себе, чувство самоуважения - не завышенное и не заниженное, а адекватное.
Человек со здоровым эго не будет унижать других и не позволит это делать с собой.
Разные формы привязанности
Различают безопасный стиль привязанности, а также амбивалентный и избегающий.
Понятно, что первый из них самый приемлемый и характерен для здоровых отношений.
Два других либо проявляются так: человек либо избегает близкой привязанности к другому, либо начинает слишком много требовать от своего партнера.
Стили привязанностей тоже формируются под влиянием детского опыта, зависит это от того, насколько хватало детям заботы и внимания в ранние годы.
Детские психологические травмы
Дети могут переживать в детстве физическое насилие, эмоциональное давление, бывают одинокими и заброшенными.
Любая психологическая травма создает большие проблемы с формированием крепких здоровых отношений.
Сходство с родителями
Часто дети не только копируют модель поведения родителей, но и ищут партнеров наподобие отца или матери: любящих и заботливых или подавляющих, властвующих, угнетающих.
Работа над собой
Взрослые люди отличаются от детей умением осознавать свои внутренние проблемы и недостатки.
Мужчины и женщины могут работать над ними и контролировать их.
Даже самые сильные психологические травмы и устоявшиеся образцы поведения можно преодолеть.
В конце концов, есть психологи, и в обращении к ним за помощью нет ничего зазорного.
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