Полиция Нью-Йорка обнаружила на Манхэттене склад: там были поддельные товары на сумму 1 млрд долларов

07:46 2024-01-22
Полиция Нью-Йорка обнаружила на Манхэттене склад: там были поддельные товары на сумму 1 млрд долларов

Американские полицейские нашли склад, забитый подделками, копирующими дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары.

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Общая стоимость обнаруженного товара оценивается в 1 миллиард долларов. Находку уже объявили "крупнейшей партией контрафакта в американской истории".

В одном из помещений, предназначенных для хранения, которые расположены на Манхэттене, выявили и изъяли 219 тысяч единиц одежды, обуви, сумок и прочих аксессуаров. Очевидно, всю эту липовую продукцию собирались продавать на улицах Нью-Йорка и других американских городов.

Как полагают правоохранительные органы США, в таких масштабных схемах реализации поддельных товаров виновны двое мужчин, которых успели задержать. Это 38-летний Адама Соу и 48-летний Абдулай Джалло.

Подпольным бизнесом на черном рынке они занимались уже несколько месяцев, минимум с января нынешнего года. Сейчас за торговлю контрафактными товарами преступникам грозит 10 лет тюремного срока.

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