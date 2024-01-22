Мужчина в США выиграл 1,35 млрд долларов в лотерею и подал в суд на мать своей дочки за разглашение информации

В начале этого года гражданин США, проживающий в штате Мэн, внезапно разбогател.

Ему достался крупный выигрыш в лотерею Mega Millions, мужчина забрал невероятный джекпот на сумму в $1,35 млрд.

Делиться этой информацией ему не хотелось ни с кем. Тайну он раскрыл только матери своей дочки, подписав с ней договор о неразглашении.

Однако женщина, видимо, не сумела держать язык за зубами. За это ей придется отвечать перед судом.

В американском штате, где проживает истец, существуют правила: человек, получивший приз в лотерее, имеет право сохранять полную анонимность.

Мужчина, который выиграл 1,35 млрд долларов, мог взять деньги частями, получая выплаты каждый год в течение 30 лет.

Однако он выбрал единовременный платеж, теряя при этом почти половину суммы. При этом ему еще пришлось заплатить неслабые налоги с выигрыша.

В конце концов, чистыми он получил около 500 млн долларов, что, собственно, тоже не так уж и мало.

Победитель лотереи заключил соглашение с матерью своей дочери о том, что она не будет разглашать информацию о выигрыше и все сохранит в тайне.

Женщина не должна была рассказывать об этом даже близким родственникам вплоть до момента совершеннолетия их общей дочери.

Это должно было обеспечить полную безопасность истцу и девочке. Мать ребенка не сдержала обещание и раскрыла тайну отцу мужчины, его мачехе и его сестре.

Обладатель выигрыша подал на нее в суд и требует компенсацию в 100 тысяч долларов за нарушение договора о неразглашении.

Теперь у него есть все шансы дополнительно обогатиться еще и за счет бывшей жены, которой придется дорого поплатиться за свою болтливость.