Как правильно укрывать тую на зиму: о четырех частых ошибках садоводов рассказал эксперт

09:23 2024-01-22
Как правильно укрывать тую на зиму: о четырех частых ошибках садоводов рассказал эксперт

От морозов особенно страдают молодые деревца, которым угрожают зимние ветра, сильные снега, солнечные ожоги, наледи; у взрослых туй тоже случаются проблемы.

Укрывать туи на зиму нужно, но не все делают это правильно.

Первая ошибка связана с мульчированием. Оптимальная толщина слоя - 15 см.

Если он будет меньше, то от мороза не спасет, если больше - воздух не сможет проникать внутрь, корни начнут преть и гнить, появится грибок.

Если участок расположен в северном регионе, не помешает дополнительно покрыть слой мульчи лапником до весны.

Вторая ошибка связана с веревкой для обвязывания туи. Лучше от нее отказаться из-за возможных повреждений коры и кроны.

Гораздо лучше подходит бинт или нарезанный широкими полосами укрывной материал. Делаем отрезы длиной до 15 см.

Ошибка номер три: слишком тугое связывание туи, препятствующее попаданию воздуха внутрь кроны.

Между ветками должен свободно проникать воздушный поток. Не допускайте перепревания деревца.

Четвертая ошибка - чехлы из спанбонда. Если вы хотите защитить дерево от солнечных лучей, укрытие с низкой плотностью не подойдет.

Если используются мешки из полиэтилена, то тут обратная ситуация: от света они защищают, зато не дышат и приводят к скоплению излишней влаги.

Лучше всего использовать натуральные ткани для укрытия, а с появлением весеннего солнца - притенять деревья специальными экранами.

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