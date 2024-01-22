Птица, которая похожа как две капли воды на ветку дерева: интересные факты про исполинского козодоя

Птица ведет уединенный ночной образ жизни. Даже днем ее сложно отыскать среди веток дерева, особенно, когда сидит неподвижно.

Ночью козодоя и подавно не заметишь. Замерший козодой настолько спокоен по поводу своей маскировки, что позволяет даже подойти к себе вплотную.

Птица терпеливо выжидает, не издавая ни звука, не совершая ни малейшего движения. Иногда ее даже удается потрогать.

Козодой до последнего будет притворяться сучком.

Охотится он на насекомых - жуков, бабочек, прочих беспозвоночных. Песня козодоя напоминает лай собаки.

У гиганта-козодоя просто огромной величины клюв, который в раскрытом виде выглядит очень внушительно.

Отдельные виды птиц достигают веса до 400 г.

Окраска перьев напоминает цвет древесной коры.

Некоторые разновидности козодоев обладают способностью к эхолокации.

Другим свойственно впадать в оцепенение или в спячку, при этом у них сильно понижается температура тела.

Обитает птица главным образом в тропиках и субтропиках, встретить ее можно почти на всех континентах, кроме Антарктиды.

Нет этих птиц, пожалуй, только в Новой Зеландии.

Причем в древние времена на этой территории обитали очень крупные представители - совиные козодои.