Птица, которая похожа как две капли воды на ветку дерева: интересные факты про исполинского козодоя

09:27 2024-01-22
Птица, которая похожа как две капли воды на ветку дерева: интересные факты про исполинского козодоя

Исполинский козодой - настоящий мастер маскировки: когда птица замирает без движения на дереве ее сложно отличить от веток.

Птица ведет уединенный ночной образ жизни. Даже днем ее сложно отыскать среди веток дерева, особенно, когда сидит неподвижно.

Ночью козодоя и подавно не заметишь. Замерший козодой настолько спокоен по поводу своей маскировки, что позволяет даже подойти к себе вплотную.

Птица терпеливо выжидает, не издавая ни звука, не совершая ни малейшего движения. Иногда ее даже удается потрогать.

Козодой до последнего будет притворяться сучком.

Охотится он на насекомых - жуков, бабочек, прочих беспозвоночных. Песня козодоя напоминает лай собаки.

У гиганта-козодоя просто огромной величины клюв, который в раскрытом виде выглядит очень внушительно.

Отдельные виды птиц достигают веса до 400 г.

Окраска перьев напоминает цвет древесной коры.

Некоторые разновидности козодоев обладают способностью к эхолокации.

Другим свойственно впадать в оцепенение или в спячку, при этом у них сильно понижается температура тела.

Обитает птица главным образом в тропиках и субтропиках, встретить ее можно почти на всех континентах, кроме Антарктиды.

Нет этих птиц, пожалуй, только в Новой Зеландии.

Причем в древние времена на этой территории обитали очень крупные представители - совиные козодои.

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