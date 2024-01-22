Самый экстремальный базар в мире: его торговые ряды располагаются на железной дороге

09:29 2024-01-22
Самый экстремальный базар в мире: его торговые ряды располагаются на железной дороге

Торговцы раскладывают свой товар прямо на железнодорожных путях, по которым время от времени проносятся поезда.

Когда железнодорожный состав приближается к рынку, поезд издает мощный гудок, чтобы продавцы успели свернуть свой товар.

Так происходит около 8 раз в день. За какие-то 2-3 минуты рынок превращается в железнодорожное полотно.

Когда поезд удаляется, торговые ряды снова появляются на рельсах.

Туристы обожают посещать это место, для них это настоящее рисковое приключение и повод сделать много интересных фото.

Поезд проходит по рынку ежедневно и делает несколько рейсов. Такой экстрим привлекает покупателей толпами.

В самих товарах ничего особенного нет, все как везде: фрукты, овощи, морепродукты, одежда.

Рынку уже более 50 лет, существовал он еще с 1905 года. Потом появилась железная дорога, соединяющая рыбный порт Ban Laem с провинцией Samut Sakhon.

Убирать рынок не стали, он остался на прежнем привычном месте.

Со временем продавцы подстроились под движение поезда и убирают торговые ряды каждый раз при его приближении.

Теперь Меклонг - это местная достопримечательность, привлекающая туристов, от которых зависит доход жителей.

Товары убираются с путей ровно настолько, чтобы состав прошел почти вплотную, не касаясь людей и вещей.

Поезд проезжает с ювелирной точностью в сантиметрах от фруктов, сумок, джинсов. Движется он в этот момент со скоростью в 20 км в час.

Самым увлекательным моментом является именно мгновенная трансформация рынка, который буквально съеживается за считанные минуты и потом расползается обратно, вновь занимая пустующие рельсы.

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