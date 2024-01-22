Знающий садовод дал полезные советы о подготовке малинника к следующему сезону

09:44 2024-01-22
Знающий садовод дал полезные советы о подготовке малинника к следующему сезону

Пошаговая схема подготовки малиновых кустов к новому сезону: важные рекомендации бывалого дачника.

Основные правила ухода за кустарником малины после сбора урожая.

После тщательного осмотра надо убрать все сухие и старые побеги, удалению подлежат и тонкие слабые веточки.

Сохраняем лишь самые крепкие и жизнеспособные ветки, при этом укорачивая их на 10-20 см.

Добиваемся расстояния межу растениями не меньше 60 см.

Прореживаем малинник, устраняя лишнюю поросль, тогда урожайность куста будет в новом сезоне гораздо выше.

Убираем старую мульчу, солому и другие укрывные материалы из-под куста можно бросить в компост.

Так мы убережем малинник от паразитов и грызунов.

Обрываем с кустов листья, иначе они могут отсыреть и загнить. Начинаем сверху и постепенно спускаемся ниже.

В этом деле пригодятся перчатки, рукавицы, стараемся также не повреждать почки.

Пригибаем ветки малины к земле. Закрепляем проволочными скобами, чтобы побеги были потом полностью укрыты снегом, когда придет зима.

Нельзя оставлять веточки торчащими над снежным покровом, малина может погибнуть.

Не нужно вносить азотные удобрения осенью. Это может спровоцировать бурный рост ягодника в холодный сезон.

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