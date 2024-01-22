Опытный садовод посоветовал интересные новые сорта яблонь для дачного участка

Сорт Мельба дает урожай душистых, сочных, невероятно вкусных яблок.

Все плоды как с картинки - с розовым ярким румянцем и нежной белой мякотью.

Вес яблочка достигает 200-300 г. Созревают они к осени. Хранятся до 6 месяцев.

Сами деревья не растут высокими, что очень удобно при выращивании.

Яблони бывают максимум до 3,5 метров. Плодоносят они каждый год и очень обильно.

Пепин шафранный дает плоды ближе к середине осени.

Лучше дать полежать снятым яблочкам еще месяц, тогда их вкус проявится в полной красе.

Это самоплодный сорт, поэтому другие деревья на участке не обязательны.

Штрифель идеально подходит для любителей кисло-сладких яблок.

Собираем их в середине сентября. Деревья получаются высокие, статные, раскидистые.

От них в саду получается приятная тень, куда можно поставить лавочку для отдыха.

Яблони устойчивы к жаре и холоду, однако полив нужен хороший.

Яблоня Уэлси дает очень сладкие яблоки с незначительной, еле уловимой кислинкой.

Плоды хорошо хранятся - до 5 месяцев. Сорт отличается очень высокой урожайностью.