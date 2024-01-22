Каким должен быть правильный уход за укропом, чтобы урожай быстрее взошел и вырос пышным и ароматным

Для подкормки укропа можно использовать всем известный нашатырный спирт.

В нем много азота, это то, что надо растению для активного наращивания зеленой массы.

Азот из нашатыря хорошо усваивается растительными культурами.

Вносим удобрение нашатырным раствором в виде опрыскиваний. Готовим его так: на литр воды берем чайную ложку спирта.

Добавляем золу при уходе за укропом. В древесном порошке есть калий и фосфор, которые нужны для бурного роста растения.

Ведь каждый огородник хочет получить густую пышную зелень пряности.

Как приготовить раствор из золы для подкормки: берем большую ложку нашатырного спирта, добавляем стакан древесной золы.

Раствор надо отфильтровать, затем использовать для поливов. Поливаем укроп, когда пройдет неделя после высадки.

Потом повторяем такие подкормки раз в десять дней.