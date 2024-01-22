Медный и железный купорос: различия и способы использования в садоводстве

Дачный эксперт рассказал, зачем на огороде и в саду нужны медный и железный купорос и в чем их разница.

Медный купорос

Вещество относится к группе профилактических антисептиков, также считается фунгицидом контактного действия.

Преимущества препарата: он недорогой и экологичный.

Применять можно на обедненных землях, где не хватает гумуса.

Также актуальным будет использование на торфяных грунтах и песчаниках.

Медный купорос можно задействовать для санитарной обработки помещений и дезинфекции грунта перед посевными работами.

Препарат отличается щадящим действием, не вызывает ожогов листьев, железный купорос более агрессивный.

Железный купорос

Это средство, предназначенное для противостояния грибковым инфекциям, устранения лишайников, мхов, а также для борьбы с хлорозом.

Препарат избавляет от парши, дезинфицирует, ликвидирует садовых паразитов.

Железный купорос можно использовать, если деревья и кусты болели в течение вегетативного сезона и сильно ослабли.

Также с помощью вещества обогащаем грунт железом при необходимости.

Не рекомендуется добавлять железный купорос в побелочный состав, чтобы не вызвать непредсказуемую опасную реакцию с известью.