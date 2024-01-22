Растения-многолетники, которые зацветают уже на первый год после высаживания

Посадите на дачу скабиозу, и она зацветет в июне и будет радовать яркими красками до поздней осени.

Растение любит свет, не боится коротких засух, не переносит излишней влажности.

Этим цветам не нужна плодородная почва, они растут на любом грунте. На зиму их нужно укрывать.

Гелиопсис не капризен и не нуждается в особом уходе. При этом почву любит питательную.

Растение не боится жары и засухи. Также гелиопсис отлично переносит зимние холода.

Цветение будет продолжаться все лето напролет.

Кентрантус красный нужно сеять на рассаду уже зимой, в феврале.

Тогда летом он будет радовать яркими красными соцветиями.

Когда проходит пора заморозков, можно высаживать растение на солнечное место.

К почве многолетник высоких требований не предъявляет. Цветение начинается с приходом лета и заканчивается осенью.

Лобелия красуется пышным цветом все лето. Если вырастить рассаду заранее, то можно получить цветение в первый год.

Семена высаживаем в широкой таре, рассыпая их по поверхности грунта.

На постоянные клумбы переносим после ухода заморозков.