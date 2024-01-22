Растения-многолетники, которые зацветают уже на первый год после высаживания

09:57 2024-01-22
Растения-многолетники, которые зацветают уже на первый год после высаживания

Цветовод со стажем рассказал о цветах, которые покажут себя во всей красе в первый год высадки.

Посадите на дачу скабиозу, и она зацветет в июне и будет радовать яркими красками до поздней осени.

Растение любит свет, не боится коротких засух, не переносит излишней влажности.

Этим цветам не нужна плодородная почва, они растут на любом грунте. На зиму их нужно укрывать.

Гелиопсис не капризен и не нуждается в особом уходе. При этом почву любит питательную.

Растение не боится жары и засухи. Также гелиопсис отлично переносит зимние холода.

Цветение будет продолжаться все лето напролет.

Кентрантус красный нужно сеять на рассаду уже зимой, в феврале.

Тогда летом он будет радовать яркими красными соцветиями.

Когда проходит пора заморозков, можно высаживать растение на солнечное место.

К почве многолетник высоких требований не предъявляет. Цветение начинается с приходом лета и заканчивается осенью.

Лобелия красуется пышным цветом все лето. Если вырастить рассаду заранее, то можно получить цветение в первый год.

Семена высаживаем в широкой таре, рассыпая их по поверхности грунта.

На постоянные клумбы переносим после ухода заморозков.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
14:15

Алиса Семенова

Опытный садовод рассказал о методах избавления от тли на смородине

Опытный садовод рассказал о методах избавления от тли на смородине

Тля появляется незаметно и быстро разводит целую колонию, убивая огородные культуры, в том числе и смородину.
Алиса Семенова
14:12

Алиса Семенова

Секреты приготовления натурального и полезного удобрения из крапивы

Секреты приготовления натурального и полезного удобрения из крапивы

К списку многих заслуг крапивы можно смело добавить возможность ее использования в качестве питательной подкормки для огородных культур.
Алиса Семенова
14:08

Алиса Семенова

Бывалый дачник описал эффективные способы борьбы с хрущами на огороде

Бывалый дачник описал эффективные способы борьбы с хрущами на огороде

На огороде хрущи вредят корневой части растений, они нередко нападают на клубнику и изводят весь урожай.
Андрей Ткачёв
14:06

Андрей Ткачёв

Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Полицейские успели проверить женщину перед отлётом, но взрывчатки у неё с собой не оказалось.
Алиса Семенова
14:00

Алиса Семенова

Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

Вырастить лук величиной с кулак - мечта многих дачников: опытный огородник рассказал, как это сделать.
Алиса Семенова
13:56

Алиса Семенова

Цветовод-эксперт рассказал о нюансах ухода за роскошной розой Флорибунда

Цветовод-эксперт рассказал о нюансах ухода за роскошной розой Флорибунда

Флорибунда станет главным украшением сада, а радовать цветением будет до наступления заморозков.
Андрей Ткачёв
13:56

Андрей Ткачёв

Блиновскую хотят отправить в СИЗО, ей грозит 16 лет колонии

Блиновскую хотят отправить в СИЗО, ей грозит 16 лет колонии

Российская предпринимательница Елена Блиновская рискует отправиться в тюрьму на долгих 16 лет.
article_image 11:57

Эндокринолог Бурякова сообщила, почему лапша быстрого приготовления оказывает негативное воздействие на организм человека

Для приготовления лапши быстрого приготовления берут муку и воду. Тесто варят в заводских условиях, а после обрабатывают горячим паром. Продукт высушивают в кипящем растительном масле, придавая форму брикетов.

article_image 11:39

Любимые вещи, которым нет места дома: что с ними делать

Эксперт по организация пространства в доме Константин Тюриков обратил внимание, что часто наблюдается явление, что любимые вещи способны вытеснять хозяев из дома по причине своего огромного количества.

article_image 11:00

Синдром откладывания дел на завтра: какова его природа

Психолог Марина Философ утверждает, что существует несколько причин откладывания дел на завтра.