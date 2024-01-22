Важные осенние подкормки в саду: когда и чем следует удобрять плодовые деревья и кустарники

Перечень необходимых осенних подкормок в саду выглядит так.
Груша и яблоня:
Подкормку даем сразу после уборки урожая. Смешиваем полтора стакана суперфосфата и один стакан сульфата калия.
Вишня и черешня:
Эти деревья удобряем в сентябре. Даем растениям стакан суперфосфата, три большие ложки сульфата калия.
Смородиновые кусты:
Первое удобрение вносим в конце сентября или начале октября.
Понадобится пол стакана суперфосфата, две трети стакана сульфата калия.
Второй раз удобряем в конце октября-начале ноября. В этот раз используем пол ведра настоявшегося навоза.
Крыжовник и айва:
Эти кусты подкармливаем в конце сентября-начале октября.
Запасаемся двойным суперфосфатом (полторы большие ложки) и сульфатом калия (4 большие ложки).
Перед ноябрем даем растениям пол ведра перепревшего навоза.
Малинник:
Малину кормим в конце октября. Даем кустам по 3 кг перепревшего навоза из расчета на метр квадратный.
Удобрения распределяем ровным слоем по приствольному кругу, потом землю поливаем.
Все прописанные дозы рассчитаны на одно взрослое растение.
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