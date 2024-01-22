Важные осенние подкормки в саду: когда и чем следует удобрять плодовые деревья и кустарники

10:00 2024-01-22
Важные осенние подкормки в саду: когда и чем следует удобрять плодовые деревья и кустарники

Полезная шпаргалка для садовода, чтобы не забыть об основных подкормках садовых культур: их надо сделать в осенний период.

Перечень необходимых осенних подкормок в саду выглядит так.

Груша и яблоня:

Подкормку даем сразу после уборки урожая. Смешиваем полтора стакана суперфосфата и один стакан сульфата калия.

Вишня и черешня:

Эти деревья удобряем в сентябре. Даем растениям стакан суперфосфата, три большие ложки сульфата калия.

Смородиновые кусты:

Первое удобрение вносим в конце сентября или начале октября.

Понадобится пол стакана суперфосфата, две трети стакана сульфата калия.

Второй раз удобряем в  конце октября-начале ноября. В этот раз используем пол ведра настоявшегося навоза.

Крыжовник и айва:

Эти кусты подкармливаем в конце сентября-начале октября.

Запасаемся двойным суперфосфатом (полторы большие ложки) и сульфатом калия (4 большие ложки).

Перед ноябрем даем растениям пол ведра перепревшего навоза.

Малинник:

Малину кормим в конце октября. Даем кустам по 3 кг перепревшего навоза из расчета на метр квадратный.

Удобрения распределяем ровным слоем по приствольному кругу, потом землю поливаем.

Все прописанные дозы рассчитаны на одно взрослое растение.

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