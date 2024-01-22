Любимый подсолнух цветоводов «Медвежонок»: миниатюрные солнышки, которые будут расти на садовом участке

Пышные солнышки на плотных крепких стеблях смотрятся очень эффектно в любом цветнике.

Из них можно составить красивый букет. Декоративный гелиантус - самый популярный подсолнух у садоводов.

Цветки вырастают очень пышные, густо усеянные ярко-желтыми лепестками, закрывающими серединку.

Махровые соцветия очень миловидны и похожи на меховые помпоны.

В сочетании с яркой зеленью листьев получается роскошное зрелище. Кусты вырастают невысокими, но густые.

Это растение относится к группе однолетников, семена легко заготавливаются и так же легко проращиваются к следующему сезону.

Надо посадить их в плодородную землю на ярком солнце.

Уход будет простой и традиционный, ничего нового, все стандартные процедуры.

При умеренной заботе желтый пушистик будет долго радовать своим цветением вплоть до самых заморозков.