Любимый подсолнух цветоводов «Медвежонок»: миниатюрные солнышки, которые будут расти на садовом участке

Пышные солнышки на плотных крепких стеблях смотрятся очень эффектно в любом цветнике.
Из них можно составить красивый букет. Декоративный гелиантус - самый популярный подсолнух у садоводов.
Цветки вырастают очень пышные, густо усеянные ярко-желтыми лепестками, закрывающими серединку.
Махровые соцветия очень миловидны и похожи на меховые помпоны.
В сочетании с яркой зеленью листьев получается роскошное зрелище. Кусты вырастают невысокими, но густые.
Это растение относится к группе однолетников, семена легко заготавливаются и так же легко проращиваются к следующему сезону.
Надо посадить их в плодородную землю на ярком солнце.
Уход будет простой и традиционный, ничего нового, все стандартные процедуры.
При умеренной заботе желтый пушистик будет долго радовать своим цветением вплоть до самых заморозков.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__