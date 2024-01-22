Опытный дачник рассказал про действенные рецепты против тли без применения дорогой химии

10:06 2024-01-22
Опытный дачник рассказал про действенные рецепты против тли без применения дорогой химии

Предлагаем пять эффективных рецептов от бывалого садовода для уничтожения колоний тли: садовая химия не понадобится.

Мелко нарезаем чистотел вместе с соцветиями. Берем 2,5 больших ложки. Заливаем сырье горячей водой, объем - 1 литр.

Доводим до кипения, потом держим на огне еще 5 минут. Готовое средство настаиваем 24 часа. Фильтруем и обрабатываем по листам.

Измельчаем свежие листики одуванчиков. Берем два стакана. Высыпаем в 10 л воды. Настаиваем два часа. Опрыскиваем растения с тлей.

Готовим 10 л воды, всыпаем туда 2 столовые ложки древесной золы, 5 таких же ложек мыльной стружки.

Раствором опрыскиваем овощные культуры, декоративные растения, зараженные тлей.

Берем одну среднюю луковицу, натираем на терке. Одну чайную ложку смешиваем с литром воды.

Оставляем в закрытом виде на 5 часов. Проводим обработки.

Бархатцами наполняем пол ведра, потом сушим их под навесом. Подсушенные растения заливаем водой, необходимо взять 10 л.

Вода должна быть теплая. Настой готовим два дня. Фильтруем, всыпаем 4 больших ложки стружки мыла.

После этого можно опрыскивать зараженные растения.

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