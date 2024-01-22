Ненавистные дачникам одуванчики можно успешно использовать для выведения огородных вредителей

10:10 2024-01-22
Ненавистные дачникам одуванчики можно успешно использовать для выведения огородных вредителей

Одуванчики агрессивно заполняют собой весь участок, многие дачники спешат избавиться от них, и совершенно напрасно.

На самом деле, одуванчики вовсе не враги, и при правильном применении могут стать друзьями и помощниками дачника.

Эти растения способны защитить огородные культуры от прожорливых вредителей.

Для приготовления полезного средства из одуванчиков надо насобирать полную литровую банку растений.

Заготавливаем их вместе с корешками и цветками.

При этом корни следует хорошенько отряхнуть от земли.

Потом все это засыпаем в кастрюлю, заливаем литром воды и провариваем в течение 10 минут, плотно прикрыв крышку.

Остуженный отвар фильтруем и доливаем обычной водой до объема в 5 литров.

Туда же прибавляем большую ложку мыла. Это будет прилипатель.

Раствор разбрызгиваем по растениям, на которых были замечены вредители.

Особенно эффективен этот состав против садовой и огородной тли.

Это не химия, что позволяет увеличить дозировку и делать более частые обработки для усиления действия.

Надо стараться обильно смочить каждый листик, особенно с нижней стороны.

Отвара из одуванчиков боятся многие паразиты, о дорогой и вредной химии можно совсем забыть.

Так что, убирая эти милые желтые цветы с грядки, не выбрасывайте их.

Заготавливайте впрок и делайте ценное средство против тли и прочих вредителей.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
14:15

Алиса Семенова

Опытный садовод рассказал о методах избавления от тли на смородине

Опытный садовод рассказал о методах избавления от тли на смородине

Тля появляется незаметно и быстро разводит целую колонию, убивая огородные культуры, в том числе и смородину.
Алиса Семенова
14:12

Алиса Семенова

Секреты приготовления натурального и полезного удобрения из крапивы

Секреты приготовления натурального и полезного удобрения из крапивы

К списку многих заслуг крапивы можно смело добавить возможность ее использования в качестве питательной подкормки для огородных культур.
Алиса Семенова
14:08

Алиса Семенова

Бывалый дачник описал эффективные способы борьбы с хрущами на огороде

Бывалый дачник описал эффективные способы борьбы с хрущами на огороде

На огороде хрущи вредят корневой части растений, они нередко нападают на клубнику и изводят весь урожай.
Андрей Ткачёв
14:06

Андрей Ткачёв

Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Полицейские успели проверить женщину перед отлётом, но взрывчатки у неё с собой не оказалось.
Алиса Семенова
14:00

Алиса Семенова

Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

Вырастить лук величиной с кулак - мечта многих дачников: опытный огородник рассказал, как это сделать.
Алиса Семенова
13:56

Алиса Семенова

Цветовод-эксперт рассказал о нюансах ухода за роскошной розой Флорибунда

Цветовод-эксперт рассказал о нюансах ухода за роскошной розой Флорибунда

Флорибунда станет главным украшением сада, а радовать цветением будет до наступления заморозков.
Андрей Ткачёв
13:56

Андрей Ткачёв

Блиновскую хотят отправить в СИЗО, ей грозит 16 лет колонии

Блиновскую хотят отправить в СИЗО, ей грозит 16 лет колонии

Российская предпринимательница Елена Блиновская рискует отправиться в тюрьму на долгих 16 лет.
article_image 11:57

Эндокринолог Бурякова сообщила, почему лапша быстрого приготовления оказывает негативное воздействие на организм человека

Для приготовления лапши быстрого приготовления берут муку и воду. Тесто варят в заводских условиях, а после обрабатывают горячим паром. Продукт высушивают в кипящем растительном масле, придавая форму брикетов.

article_image 11:39

Любимые вещи, которым нет места дома: что с ними делать

Эксперт по организация пространства в доме Константин Тюриков обратил внимание, что часто наблюдается явление, что любимые вещи способны вытеснять хозяев из дома по причине своего огромного количества.

article_image 11:00

Синдром откладывания дел на завтра: какова его природа

Психолог Марина Философ утверждает, что существует несколько причин откладывания дел на завтра.