Ненавистные дачникам одуванчики можно успешно использовать для выведения огородных вредителей

На самом деле, одуванчики вовсе не враги, и при правильном применении могут стать друзьями и помощниками дачника.

Эти растения способны защитить огородные культуры от прожорливых вредителей.

Для приготовления полезного средства из одуванчиков надо насобирать полную литровую банку растений.

Заготавливаем их вместе с корешками и цветками.

При этом корни следует хорошенько отряхнуть от земли.

Потом все это засыпаем в кастрюлю, заливаем литром воды и провариваем в течение 10 минут, плотно прикрыв крышку.

Остуженный отвар фильтруем и доливаем обычной водой до объема в 5 литров.

Туда же прибавляем большую ложку мыла. Это будет прилипатель.

Раствор разбрызгиваем по растениям, на которых были замечены вредители.

Особенно эффективен этот состав против садовой и огородной тли.

Это не химия, что позволяет увеличить дозировку и делать более частые обработки для усиления действия.

Надо стараться обильно смочить каждый листик, особенно с нижней стороны.

Отвара из одуванчиков боятся многие паразиты, о дорогой и вредной химии можно совсем забыть.

Так что, убирая эти милые желтые цветы с грядки, не выбрасывайте их.

Заготавливайте впрок и делайте ценное средство против тли и прочих вредителей.