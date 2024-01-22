Очень полезная горчица на дачном участке: из нее получается отличный сидерат и хорошее средство от вредителей

10:13 2024-01-22
Очень полезная горчица на дачном участке: из нее получается отличный сидерат и хорошее средство от вредителей

Горчицу можно посеять в качестве сидерата, чтобы дать отдых почве и оздоровить ее, но есть и другое применение, не менее полезное.

Опытные садоводы рекомендуют высаживать горчицу на том месте, где раньше росли картошка, перчики или томаты.

Растение способствует разрыхлению почвы, делает ее более мягкой и воздушной. Также горчица - хорошее природное удобрение.

Она отваживает от культурных посадок слизней, медведок, проволочника.

Посеять этот сидерат можно сразу после уборки урожая. Осень - самое подходящее время, делаем посев после перекопки огорода.

Горчица хорошо переносит морозы, весной ее нужно скосить и заделать в почву.

Растение также рекомендуется высаживать в теплицах.

Из горчицы можно приготовить полезный настой. Он помогает бороться с листогрызущими паразитами.

Берем 5 л воды, добавляем 50 г растений, настаиваем трое суток.

В готовый настой вливаем еще 5 л воды и добавляем 100 г жидкого мыла.

Теперь этим раствором можно опрыскать растения с насекомыми.

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