Белокрылку можно победить тремя проверенными способами: советы дачного эксперта

10:15 2024-01-22
Белокрылку можно победить тремя проверенными способами: советы дачного эксперта

Подборка эффективных рецептов для борьбы с белокрылкой от опытного садовода: вам понадобятся простые недорогие компоненты.

Белокрылка не проблема, если не пренебрегать советами опытных огородников.

Первый способ - шампунь от блох:

Проливаем землю Актарой, потом делаем специальный раствор. Шампунь от блох для домашних животных размешиваем с водой.

На литр воды берется пол чайной ложки моющего средства. Обрабатываем листья этим средством.

Второй способ - яблочный уксус:

Используем полтора литра теплой воды. В нее вливаем 7 столовых ложек яблочного уксуса, туда же добавляем 3 большие ложки жидкости для посуды.

Опрыскиваем листики с обеих сторон. Можно побрызгать и на почву. Это надолго отпугнет белокрылку.

Третий способ - Бензилбензоат:

Покупаем дешевое средство в аптеке, оно всегда есть в продаже. В литре воды размешиваем 25 мл средства.

Заполняем пульверизатор и делаем обработку. Можно делать три сеанса с промежутком в три дня.

Это средство эффективно против самих мух и их яиц.

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