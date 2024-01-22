Белокрылку можно победить тремя проверенными способами: советы дачного эксперта

Белокрылка не проблема, если не пренебрегать советами опытных огородников.
Первый способ - шампунь от блох:
Проливаем землю Актарой, потом делаем специальный раствор. Шампунь от блох для домашних животных размешиваем с водой.
На литр воды берется пол чайной ложки моющего средства. Обрабатываем листья этим средством.
Второй способ - яблочный уксус:
Используем полтора литра теплой воды. В нее вливаем 7 столовых ложек яблочного уксуса, туда же добавляем 3 большие ложки жидкости для посуды.
Опрыскиваем листики с обеих сторон. Можно побрызгать и на почву. Это надолго отпугнет белокрылку.
Третий способ - Бензилбензоат:
Покупаем дешевое средство в аптеке, оно всегда есть в продаже. В литре воды размешиваем 25 мл средства.
Заполняем пульверизатор и делаем обработку. Можно делать три сеанса с промежутком в три дня.
Это средство эффективно против самих мух и их яиц.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__