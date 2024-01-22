Опытные цветоводы уверены: древесная зола для роз сравнима с волшебным эликсиром

10:18 2024-01-22
Опытные цветоводы уверены: древесная зола для роз сравнима с волшебным эликсиром

Чтобы роза всегда была королевой сада, она должна оставаться свежей, цветущей, здоровой: в этом случае древесная зола будет очень кстати.

Королева может иногда побыть золушкой, чтобы потом блистать еще ярче.

Речь идет о розе, для которой древесная зола - источник здоровья, энергии и красоты.

Этот серый порошок хорошо влияет на рост и развитие растения.

Корни будут крепче и здоровее, укрепляется иммунитет роз, повышается устойчивость к морозам и переменам погоды.

Древесная зола также помогает побеждать болезни роз.

Самый простой способ использовать золу - просто разбросать ее по земле под кустами роз.

Потом надо сделать хороший полив. Для каждого кустика берем примерно 200 г.

Если растение молодое и маленькое - берем пол стакана.

Можно также применять золу в жидком виде. Понадобится ведро воды, 300 г золы.

Все смешиваем и оставляем на несколько дней.

Можно поливать кусты этим раствором, также можно добавить в него ложечку мочевины. Каждому кусту даем пол литра.

От мучнистой росы розу спасет такой метод: делаем полив по листьям, потом густо присыпаем их золой.

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