Готовим универсальное удобрение из крапивы и учимся правильно его применять

Полезное для томатов, крапивное зелье принесет, к примеру, вред бобовым.

Рассказываем, какие растения можно подкормить удобрением из крапивы.

Хорошо откликаются на крапивную подкормку томаты, огурцы, перцы, морковь, клубника.

Чесноку, луку и бобовым культурам такое угощение лучше не предлагать.

Вещества, которые есть в составе крапивы, плохо отражаются на развитии и росте указанных растений, угнетают их и ослабляют.

Перед применением крапивного удобрения нужно обязательно увлажнять землю обычной водой.

Полезные элементы в составе крапивы: 50% азота, 37% кальция, 34% калия, 6% магния, а также много микроэлементов.

Как готовить:

Подбираем подходящую емкость, например ведро или пластиковый бак на 5-10 л.

Измельчаем собранную крапиву, заполняем емкость наполовину, потом заливаем воду доверху.

Дожидаемся брожения, оставляем жидкость на 2 недели.

Готовую подкормку разводим с водой в соотношении один к десяти. Используем для полива.