Цветовод рассказал про лучшие подкормки для роз в июне, когда начинается период цветения

Чтобы розы цвели дольше и краше, позаботимся о качественных подкормках. Чему радуются королевы сада?
Органика - любимое лакомство роз. Предлагаем несколько вариантов ее использования.
Куриный помет разводим водой в пропорции 1:20, настаиваем удобрение полторы недели.
Готовый настой еще раз разбавляем водой, теперь уже 1:3. Делаем поливы кустов.
Коровяк вносим так. На литр органики берем ведро воды и настаиваем 10 дней.
Потом получившийся раствор разбавляем один к двум. Используем для поливов.
Делаем зеленое удобрение из сорных трав. Настаиваем сорняки на воде неделю в соотношении 1: 2.
Потом разводим так: на часть удобрения берем 10 частей воды.
Костную муку можно просто подсыпать под все кустики. Хватит по 2-3 больших ложки.
Средство богато фосфором, кальцием, микроэлементами.
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