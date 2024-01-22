Цветовод рассказал про лучшие подкормки для роз в июне, когда начинается период цветения

Чтобы розы цвели дольше и краше, позаботимся о качественных подкормках. Чему радуются королевы сада?

Органика - любимое лакомство роз. Предлагаем несколько вариантов ее использования.

Куриный помет разводим водой в пропорции 1:20, настаиваем удобрение полторы недели.

Готовый настой еще раз разбавляем водой, теперь уже 1:3. Делаем поливы кустов.

Коровяк вносим так. На литр органики берем ведро воды и настаиваем 10 дней.

Потом получившийся раствор разбавляем один к двум. Используем для поливов.

Делаем зеленое удобрение из сорных трав. Настаиваем сорняки на воде неделю в соотношении 1: 2.

Потом разводим так: на часть удобрения берем 10 частей воды.

Костную муку можно просто подсыпать под все кустики. Хватит по 2-3 больших ложки.

Средство богато фосфором, кальцием, микроэлементами.