Дачный эксперт рассказал о сроках и способах подкормки огурцов, растущих в теплице

10:29 2024-01-22
Дачный эксперт рассказал о сроках и способах подкормки огурцов, растущих в теплице

Полная схема подкормок огурцов в теплице от бывалых дачников поможет не забыть о важных моментах ухода и получить богатый урожай.

Всего огурцам в теплице нужны 4 подкормки за сезон.

Первый раз даем подкормку после высаживания рассады, через две недели.

В 10 л воды размешиваем большую ложку сернокислого калия, столько же аммиачной селитры, спичечный коробок двойного суперфосфата.

На каждое растение идет литр раствора.

Второй раз удобряем в фазе цветения. В 10 л воды растворяем стакан золы.

Можно вместо нее взять столовую ложку сернокислого калия.

Туда же высыпаем 0,5 г борной кислоты, 0,3 сернокислого марганца, добавляем большую ложку нитрофоски.

Сюда же пойдет пол литра жидкого коровяка. На один квадратный метро выливаем до 3 л.

Когда идет образование плодов, подкармливаем таким составом.

На 10 л воды берем 2 большие ложки калийной селитры, 5 больших ложек мочевины, стакан золы.

Четвертая подкормка делается через 10 дней после третьей.

В 10 л воды размешиваем стакан зольного порошка, все это выливаем под корни.

Растения обрызгиваем раствором мочевины по листикам. Делаем его так: в 10 л воды высыпаем спичечный коробок мочевины.

Это помогает продлить плодоношение растения.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
14:15

Алиса Семенова

Опытный садовод рассказал о методах избавления от тли на смородине

Опытный садовод рассказал о методах избавления от тли на смородине

Тля появляется незаметно и быстро разводит целую колонию, убивая огородные культуры, в том числе и смородину.
Андрей Ткачёв
14:14

Андрей Ткачёв

Рестораны Саудовской Аравии начали продавать букеты из шаурмы

Рестораны Саудовской Аравии начали продавать букеты из шаурмы

Данное гастрономическое решение сочетает в себе элементы романтики и любимый всеми деликатес.
Алиса Семенова
14:12

Алиса Семенова

Секреты приготовления натурального и полезного удобрения из крапивы

Секреты приготовления натурального и полезного удобрения из крапивы

К списку многих заслуг крапивы можно смело добавить возможность ее использования в качестве питательной подкормки для огородных культур.
Алиса Семенова
14:08

Алиса Семенова

Бывалый дачник описал эффективные способы борьбы с хрущами на огороде

Бывалый дачник описал эффективные способы борьбы с хрущами на огороде

На огороде хрущи вредят корневой части растений, они нередко нападают на клубнику и изводят весь урожай.
Андрей Ткачёв
14:06

Андрей Ткачёв

Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Полицейские успели проверить женщину перед отлётом, но взрывчатки у неё с собой не оказалось.
Алиса Семенова
14:00

Алиса Семенова

Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

Вырастить лук величиной с кулак - мечта многих дачников: опытный огородник рассказал, как это сделать.
Алиса Семенова
13:56

Алиса Семенова

Цветовод-эксперт рассказал о нюансах ухода за роскошной розой Флорибунда

Цветовод-эксперт рассказал о нюансах ухода за роскошной розой Флорибунда

Флорибунда станет главным украшением сада, а радовать цветением будет до наступления заморозков.
article_image 11:57

Эндокринолог Бурякова сообщила, почему лапша быстрого приготовления оказывает негативное воздействие на организм человека

Для приготовления лапши быстрого приготовления берут муку и воду. Тесто варят в заводских условиях, а после обрабатывают горячим паром. Продукт высушивают в кипящем растительном масле, придавая форму брикетов.

article_image 11:39

Любимые вещи, которым нет места дома: что с ними делать

Эксперт по организация пространства в доме Константин Тюриков обратил внимание, что часто наблюдается явление, что любимые вещи способны вытеснять хозяев из дома по причине своего огромного количества.

article_image 11:00

Синдром откладывания дел на завтра: какова его природа

Психолог Марина Философ утверждает, что существует несколько причин откладывания дел на завтра.