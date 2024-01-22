Дачный эксперт рассказал о сроках и способах подкормки огурцов, растущих в теплице

Всего огурцам в теплице нужны 4 подкормки за сезон.
Первый раз даем подкормку после высаживания рассады, через две недели.
В 10 л воды размешиваем большую ложку сернокислого калия, столько же аммиачной селитры, спичечный коробок двойного суперфосфата.
На каждое растение идет литр раствора.
Второй раз удобряем в фазе цветения. В 10 л воды растворяем стакан золы.
Можно вместо нее взять столовую ложку сернокислого калия.
Туда же высыпаем 0,5 г борной кислоты, 0,3 сернокислого марганца, добавляем большую ложку нитрофоски.
Сюда же пойдет пол литра жидкого коровяка. На один квадратный метро выливаем до 3 л.
Когда идет образование плодов, подкармливаем таким составом.
На 10 л воды берем 2 большие ложки калийной селитры, 5 больших ложек мочевины, стакан золы.
Четвертая подкормка делается через 10 дней после третьей.
В 10 л воды размешиваем стакан зольного порошка, все это выливаем под корни.
Растения обрызгиваем раствором мочевины по листикам. Делаем его так: в 10 л воды высыпаем спичечный коробок мочевины.
Это помогает продлить плодоношение растения.
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