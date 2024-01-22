Руководство для тех, кто хочет вернуть мужа в семью и забрать его от любовницы

Если получится посмотреть на себя и свои отношения с мужем со стороны, непредвзятым взглядом, можно отыскать причины произошедшего и найти выход.
Прежде всего, надо понимать, зачем муж заводит любовницу.
Ее появление на горизонте унылых семейных отношений совсем не случайно.
Все сразу ищут причину в проблемах интимной сферы, но это не всегда так.
Мужчина просто хочет восполнить какой-то пробел, образовавшийся в брачном союзе, и это не обязательно плохой секс.
Есть несколько видов совместимостей между мужчиной и женщиной.
Если партнеры совпадают по всем параметрам, то никакая любовница никогда не появится.
Физиология. Здесь речь идет не только о совместимости в постели или о внешних данных.
Людей притягивает друг к другу запах, звук голоса, его тембр, тактильные ощущения - все, что связано с органами чувств и зачастую это вне разума, а воспринимается подсознанием.
Духовная совместимость. Здесь имеется ввиду общность моральных норм и ценностей, мировоззрения, эстетических взглядов.
Психология. Человек должен чувствовать рядом с другим человеком уют, покой, тепло, гармонию, максимальный душевный комфорт. Причем это работает даже на расстоянии.
Гастрономия. Здесь нужно отметить традиции общего приема пищи - за красивым столом, в уютной обстановке, без спешки, с возможностью спокойно поговорить.
Развлечения. Людей должны объединять увлечения, должен быть общий досуг, который приятно проводить вместе. Это могут быть общие друзья, одно хобби, любимые книги или фильмы.
Если какой-то из пунктов отсутствует в семейных отношениях, мужчина пытается его заполнить.
Он подсознательно будет искать это в других женщинах.
Возможно, у них даже не будет интимных встреч, но муж будет тянуться к такой женщине, с которой ему хорошо.
Руководство по устранению соперницы
Заполнить вечернее время
Как правило, к любовницам ходят по вечерам. Значит, это время надо максимально заполнить, причем, придумать такие мероприятия, которые будут интересны мужу.
Это может быть вкусный ужин, поход в кино, к друзьям, какой-то особенный секс.
Превратить будни в праздники
Жена ассоциируется с серыми буднями, любовница - всегда праздник. Эти позиции надо поменять: удивить, шокировать, восхитить.
Приготовить необычное блюдо, встретить в красивом белье, быть всегда ухоженной и в хорошем настроении.
Роль воспоминаний
Когда-то супруги, которые устали друг от друга, были влюблены.
Значит, были и приятные воспоминания, которые оставили хороший след.
Нужно попытаться воскресить их в памяти, воссоздать ту самую ситуацию, особые радостные моменты.
Попробовать снова пережить их. Тут помогают музыка, запахи, слова, какой-то наряд из прошлого, интересные ритуалы, знакомые только двоим.
Переманить друзей мужа в свой лагерь
Надо почаще проводить время в компании общих знакомых, где бывают близкие друзья мужа.
Нужно сблизиться с ними, получить их поддержку и сочувствие, чтобы они уважали вас и восхищались.
У мужчины появится гордость за вас перед друзьями, а их мнение для него очень важно.
Новые впечатления
Придумывать новые способы совместного досуга, создавать базу для новых приятных впечатлений и воспоминаний.
Это укрепляет эмоциональную связь. Найти возможность чем-то удивить, сходить в какое-то интересное место, где вы раньше не бывали вместе.
Нужно понимать, что люди, которые идут вместе по жизни и смотрят в одну сторону, умеют разнообразить серые будни и работать над собой, оказывать искреннюю поддержку своей половинке, никогда не станут жертвами обоюдных измен.
У них просто не будет в этом необходимости.