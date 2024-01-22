Руководство для тех, кто хочет вернуть мужа в семью и забрать его от любовницы

10:38 2024-01-22
Руководство для тех, кто хочет вернуть мужа в семью и забрать его от любовницы

Несчастные жены во всем склонны винить соперниц, которые разрушают семьи и уводят чужих мужчин, но обманутым женщинам не помешает критически оценить ситуацию.

Если получится посмотреть на себя и свои отношения с мужем со стороны, непредвзятым взглядом, можно отыскать причины произошедшего и найти выход.

Прежде всего, надо понимать, зачем муж заводит любовницу.

Ее появление на горизонте унылых семейных отношений совсем не случайно.

Все сразу ищут причину в проблемах интимной сферы, но это не всегда так.

Мужчина просто хочет восполнить какой-то пробел, образовавшийся в брачном союзе, и это не обязательно плохой секс.

Есть несколько видов совместимостей между мужчиной и женщиной.

Если партнеры совпадают по всем параметрам, то никакая любовница никогда не появится.

Физиология. Здесь речь идет не только о совместимости в постели или о внешних данных.

Людей притягивает друг к другу запах, звук голоса, его тембр, тактильные ощущения - все, что связано с органами чувств и зачастую это вне разума, а воспринимается подсознанием.

Духовная совместимость. Здесь имеется ввиду общность моральных норм и ценностей, мировоззрения, эстетических взглядов.

Психология. Человек должен чувствовать рядом с другим человеком уют, покой, тепло, гармонию, максимальный душевный комфорт. Причем это работает даже на расстоянии.

Гастрономия. Здесь нужно отметить традиции общего приема пищи - за красивым столом, в уютной обстановке, без спешки, с возможностью спокойно поговорить.

Развлечения. Людей должны объединять увлечения, должен быть общий досуг, который приятно проводить вместе. Это могут быть общие друзья, одно хобби, любимые книги или фильмы.

Если какой-то из пунктов отсутствует в семейных отношениях, мужчина пытается его заполнить.

Он подсознательно будет искать это в других женщинах.

Возможно, у них даже не будет интимных встреч, но муж будет тянуться к такой женщине, с которой ему хорошо.

Руководство по устранению соперницы

Заполнить вечернее время

Как правило, к любовницам ходят по вечерам. Значит, это время надо максимально заполнить, причем, придумать такие мероприятия, которые будут интересны мужу.

Это может быть вкусный ужин, поход в кино, к друзьям, какой-то особенный секс.

Превратить будни в праздники

Жена ассоциируется с серыми буднями, любовница - всегда праздник. Эти позиции надо поменять: удивить, шокировать, восхитить.

Приготовить необычное блюдо, встретить в красивом белье, быть всегда ухоженной и в хорошем настроении.

Роль воспоминаний

Когда-то супруги, которые устали друг от друга, были влюблены.

Значит, были и приятные воспоминания, которые оставили хороший след.

Нужно попытаться воскресить их в памяти, воссоздать ту самую ситуацию, особые радостные моменты.

Попробовать снова пережить их. Тут помогают музыка, запахи, слова, какой-то наряд из прошлого, интересные ритуалы, знакомые только двоим.

Переманить друзей мужа в свой лагерь

Надо почаще проводить время в компании общих знакомых, где бывают близкие друзья мужа.

Нужно сблизиться с ними, получить их поддержку и сочувствие, чтобы они уважали вас и восхищались.

У мужчины появится гордость за вас перед друзьями, а их мнение для него очень важно.

Новые впечатления

Придумывать новые способы совместного досуга, создавать базу для новых приятных впечатлений и воспоминаний.

Это укрепляет эмоциональную связь. Найти возможность чем-то удивить, сходить в какое-то интересное место, где вы раньше не бывали вместе.

Нужно понимать, что люди, которые идут вместе по жизни и смотрят в одну сторону, умеют разнообразить серые будни и работать над собой, оказывать искреннюю поддержку своей половинке, никогда не станут жертвами обоюдных измен.

У них просто не будет в этом необходимости.

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