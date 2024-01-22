У Тамерлана было больше 20 жен, но больше всех он любил только одну из них

10:39 2024-01-22
У Тамерлана было больше 20 жен, но больше всех он любил только одну из них

Любимая женщина грозного завоевателя Тимура была из древнего рода Тбиат, внучкой эмира Казагана, Ульджай всегда была рядом с мужем и имела сильное влияние на него.

Тимур женился на Ульджай в 20 лет. Это было его сознательное решение.

Других жен ему выбирали родня или ближайшее окружение.

Однако у историков также есть версия брака по расчету, якобы Тимур замахивался на трон могущественного деда Ульджай.

Между тем трон достался другому зятю, а Ульджай всегда оставалась любимой женой.

В 1356 году у нее родился сын, это был первенец Тамерлана и самый любимый ребенок - Джахангир.

Потом на свет появилась дочь, Султан Бахт-бегим.

Было время, когда Тамерлан и Ульджай подверглись трудным испытаниям.

Близкое окружение отстранилось, занявший место Казагана Могол-Хан начал преследовать супружескую чету.

Один раз в степи их едва не ограбила банда, но среди грабителей оказался друг Тимура, и он оказал им помощь.

Воитель был уверен, что это жена принесла ему удачу.

В другой раз Тамерлана с Ульджай и правда ограбили и бросили в подземелье, она была полна насекомых.

Пара провела там 62 дня. Кормили их жалкими кусочками черствого хлеба, давали жидкую похлебку в грязном кувшине, поили тухлой водой.

Женщина заболела от такой еды: у нее начался сильный кашель и боли в животе.

Тело Тимура покрывали язвы, болели старые раны. Он все переносил мужественно и все время утешал жену.

Наконец, их освободили. Тамерлан уехал к сестре, чтобы вернуть себе прежнее влияние.

Жена ждала его, проживая за чертой города.

Тамерлан навещал свою любимицу каждый день, но не уберег. Умерла Ульджай от неизвестной причины.

Прожили они вместе 11 лет. Предполагается, что в момент смерти женщине было чуть больше 30.

Прошло три года, и Тимур снова женился. Это была Сарай-Мульк-ханым, жена покойного брата Ульджай.

По легенде, Тамерлан похоронил любимую жену в мавзолее Шахи-Зинда.

Однако точно подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно.

На этом месте нашли захоронения времен Тимура, но определить по останкам, кому они принадлежали, уже невозможно.

Тимур очень горевал по жене, потом также тяжело переживал смерть любимого первенца.

Джахангир умер через 9 лет после матери. Его собственные отпрыски, кстати, тоже ушли из жизни в молодом возрасте.

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