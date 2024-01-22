Долгий и непростой путь к успеху Саичиро Хонды, который основал крупнейшую автомобильную корпорацию в мире

В этом году исполнилось 75 лет со дня основания компании и 60 лет со дня выпуска первого автомобиля.

Основатель Honda

Этот необычный человек отличался упорством, несгибаемым характером и целеустремленностью. А еще он был одержим автомобилями и любил риск и скорость.

Хонда увлекался гонками и в 30 лет едва не погиб, попав в серьезную аварию.

В 22 года у юного гения уже была своя ремонтная мастерская, в 40 лет он стал владельцем фабрики по выпуску мопедов.

В 54 его компания стала лидером моторостроительной отрасли.

Саичиро Хонда получил около 150 патентов, его вклад в мировую автомобильную промышленность трудно переоценить.

Талантливый изобретатель, крупнейший японский промышленник и предприниматель родился в глубокой бедности.

Пять детей, рожденных ранее, умерли в младенчестве. Соичиро был первым, кто выжил. Мать была ткачиха, отец - простой кузнец.

От отца Хонда перенял любовь к технике и изобретательству.

Путь к успеху

У главы семьи была своя мастерская по ремонту велосипедов.

Когда дело стало приносить прибыль, отец стал продавать подержанные отремонтированные велосипеды.

Хонда младший все детство провел в мастерской рядом с отцом.

Школа его мало интересовала, поэтому учебе он уделял мало внимания.

В 15 лет юноша покинул дом и отправился в Токио, чтобы работать автосервисной компании Tokyo Art Shokai.

Он быстро всему учился и удивлял сотрудников своим техническим складом ума и необычайной талантливостью.

В 1928 году Хонда открыл свой филиал Tokyo Art Shokai, который занимался авторемонтом.

В 1936 году это предприятие занялось собственным производством. Поначалу это были автомобильные запчасти.

В 1948 году Хонда начал выпускать свои мотоциклы. Первые автомобили Хонда появились в 1963 году.

Путь к успеху был трудный, это признавал и сам Хонда.

Мы последовательно выбирали самый сложный путь, полный трудностей. Для этого нам понадобилась воля, чтобы справиться с трудностями, и мудрость, чтобы создавать новые ценности, не следуя установленным стандартам. Мы не хотели подражать другим.

Бизнес Хонды серьезно пострадал во время войны в 1944 году и после землетрясения в 1945 году.

Два крупных завода были полностью уничтожены.

Интересные факты

Соитиро и его жена даже в преклонных летах увлекались полетами на самолетах, обладали лицензиями частных пилотов.

Другими увлечениями Хонды были лыжные гонки, полеты на воздушных шарах, дельтапланеризм.

В 77 лет он профессионально занимался живописью.

Один из сыновей Хонды (Хиротоси) без помощи отца смог стать генеральным директором Mugen Motorsports — тюнингового ателье автомобилей Honda.

Эта компания также занимается выпуском оригинальных гоночных автомобилей.