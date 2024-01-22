Нейропсихолог Ирина Хвингия знает, чем взбодриться утром: это могут быть не только чай и кофе

10:45 2024-01-22
Нейропсихолог Ирина Хвингия знает, чем взбодриться утром: это могут быть не только чай и кофе

Зарядиться энергией можно не только с помощью привычных напитков: есть более полезный и такой же эффективный продукт, о котором не все знают.

Кофейные зерна используют не только для приготовления кофе, их можно есть как отдельное лакомство. Бодрость с утра будет обеспечена.

Очень удобно, если предстоит дальняя поездка, и пить много жидкости не совсем удобно. Съел несколько зернышек перед дорогой - и порядок.

Кофейные зерна в шоколаде уже завоевали немало поклонников. Лакомство становится все более популярным, оно приятное на вкус и может использоваться как аналог привычной чашки кофе.

Нейропсихолог Ирина Хвингия:

"Кофе за счет кофеина дает активность центральной нервной системе, но чрезмерное потребление дает обратную реакцию. От этого и внимание нарушается, и раздражительность повышается. От перенапряжения мозг начинает работать со сбоем. Шоколад не дает этому перенапряжению произойти из-за витаминов группы B. Он оказывает успокоительное действие и создает баланс"

Такой десерт менее вреден для сердца, шоколад нейтрализует тяжелое влияние кофеина, к тому же снижает уровень холестерина.

Эти два компонента идеально сочетаются друг с другом и образуют полезный для организма дуэт.

Чтобы чувствовать себя с утра активным и полным сил, по мнению специалиста, достаточно съедать пять зерен в шоколаде.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
14:15

Алиса Семенова

Опытный садовод рассказал о методах избавления от тли на смородине

Опытный садовод рассказал о методах избавления от тли на смородине

Тля появляется незаметно и быстро разводит целую колонию, убивая огородные культуры, в том числе и смородину.
Андрей Ткачёв
14:14

Андрей Ткачёв

Рестораны Саудовской Аравии начали продавать букеты из шаурмы

Рестораны Саудовской Аравии начали продавать букеты из шаурмы

Данное гастрономическое решение сочетает в себе элементы романтики и любимый всеми деликатес.
Алиса Семенова
14:12

Алиса Семенова

Секреты приготовления натурального и полезного удобрения из крапивы

Секреты приготовления натурального и полезного удобрения из крапивы

К списку многих заслуг крапивы можно смело добавить возможность ее использования в качестве питательной подкормки для огородных культур.
Алиса Семенова
14:08

Алиса Семенова

Бывалый дачник описал эффективные способы борьбы с хрущами на огороде

Бывалый дачник описал эффективные способы борьбы с хрущами на огороде

На огороде хрущи вредят корневой части растений, они нередко нападают на клубнику и изводят весь урожай.
Андрей Ткачёв
14:06

Андрей Ткачёв

Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Ревнивый мужчина обвинил жену в намерениях полететь на Украину с бомбой

Полицейские успели проверить женщину перед отлётом, но взрывчатки у неё с собой не оказалось.
Алиса Семенова
14:00

Алиса Семенова

Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

Огородный эксперт объяснил, как выращивать луковицы размером с кулак

Вырастить лук величиной с кулак - мечта многих дачников: опытный огородник рассказал, как это сделать.
Алиса Семенова
13:56

Алиса Семенова

Цветовод-эксперт рассказал о нюансах ухода за роскошной розой Флорибунда

Цветовод-эксперт рассказал о нюансах ухода за роскошной розой Флорибунда

Флорибунда станет главным украшением сада, а радовать цветением будет до наступления заморозков.
article_image 11:57

Эндокринолог Бурякова сообщила, почему лапша быстрого приготовления оказывает негативное воздействие на организм человека

Для приготовления лапши быстрого приготовления берут муку и воду. Тесто варят в заводских условиях, а после обрабатывают горячим паром. Продукт высушивают в кипящем растительном масле, придавая форму брикетов.

article_image 11:39

Любимые вещи, которым нет места дома: что с ними делать

Эксперт по организация пространства в доме Константин Тюриков обратил внимание, что часто наблюдается явление, что любимые вещи способны вытеснять хозяев из дома по причине своего огромного количества.

article_image 11:00

Синдром откладывания дел на завтра: какова его природа

Психолог Марина Философ утверждает, что существует несколько причин откладывания дел на завтра.