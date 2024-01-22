Терапевт объяснила, почему строгие диеты не работают должным образом

10:50 2024-01-22
Терапевт объяснила, почему строгие диеты не работают должным образом

Врач-терапевт, диетолог "СМ-клиники" Елена Тихомирова напомнила из-за чего возникает высокий риск срыва при диете.

При строгой диете человек худеет быстро и эффективно, но соблюдать ее длительное время достаточно сложно.

«Если говорить о строгих диетах: <...> чем меньше человек ест, тем быстрее худеет. Человек действительно быстро похудеет, если будет соблюдать подобную диету правильно. Диета считается строгой, если её суточная калорийность не превышает 600–800 калорий. На такой диете человек похудеет хорошо, но вряд ли сможет её долго соблюдать. Как правило, низкокалорийные диеты — «голодные» и часто заканчиваются срывом», — отметила врач.

Увлекаться низкокалорийными диетами нежелательно. Их стоит использовать только в крайних случаях для экстренного снижения веса.

К примеру, определенным группам спортсменов перед соревнованиями или актерам перед съёмками.

«Но если возникло желание быстро похудеть перед пляжным сезоном, которое обычно растягивается на неопределённое время, вплоть до зимы, в таком случае строгие диеты использовать не рекомендуется. Как правило, людям не хватает силы воли выдержать строгую диету — они начинают незаметно есть и срываются», — подчеркнула диетолог.

В большинстве случаев лучше использовать стандартную диету, при которой суточная калорийность для женщины должна составлять 1200 ккал, а для мужчины — 1400–1600 ккал.

Точный расчёт калорийности питания — оптимальный рабочий способ похудения без последствий для организма.

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