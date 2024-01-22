Как можно усложнить упражнение «планка», и помогает ли оно похудеть

По мнению специалистов, за минуту выполнения планки можно сжечь 5 ккал.
Однако простоять в таком положении больше одной минуты мало кому удается.
Подчеркнуть и выделить мышечный рельеф планка поможет.
Увидеть результат проделанной над собой работы можно только при комплексном подходе к делу.
Чтобы убрать жировую прослойку, надо подключать другие упражнения и не забывать о правильном питании.
Важный момент: планка подходит не всякому, не рекомендуется делать упражнение гипертоникам и лицам с диагнозом "грыжа".
Для усиления нагрузки можно уменьшить площадь опоры. Для этого руки по очереди вытягиваются перед собой.
Разнообразить и усложнить упражнение позволяет спортивный инвентарь, например, фитбол (на нем нужно зафиксировать ноги).
Есть и другая разновидность планки - боковая планка.
Она выполняется так: опора делается на ребро стопы и предплечье.
На первых порах облегчить этот вариант можно, опираясь на голень.
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