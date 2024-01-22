Как можно усложнить упражнение «планка», и помогает ли оно похудеть

10:55 2024-01-22
Как можно усложнить упражнение «планка», и помогает ли оно похудеть

Планка - одно из самых "распиаренных" упражнений, укрепляет мышцы и делает организм выносливее, но можно ли так сбросить вес: объясняют эксперты.

По мнению специалистов, за минуту выполнения планки можно сжечь 5 ккал.

Однако простоять в таком положении больше одной минуты мало кому удается.

Подчеркнуть и выделить мышечный рельеф планка поможет.

Увидеть результат проделанной над собой работы можно только при комплексном подходе к делу.

Чтобы убрать жировую прослойку, надо подключать другие упражнения и не забывать о правильном питании.

Важный момент: планка подходит не всякому, не рекомендуется делать упражнение гипертоникам и лицам с диагнозом "грыжа".

Для усиления нагрузки можно уменьшить площадь опоры. Для этого руки по очереди вытягиваются перед собой.

Разнообразить и усложнить упражнение позволяет спортивный инвентарь, например, фитбол (на нем нужно зафиксировать ноги).

Есть и другая разновидность планки - боковая планка.

Она выполняется так: опора делается на ребро стопы и предплечье.

На первых порах облегчить этот вариант можно, опираясь на голень.

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